مسرحية كوميدية عن التواصل الاجتماعي في عيد القطيف

هبة الزاهر (القطيف)

أنهى الفنان جعفر الغريب البروفات النهائية لمسرحية «انستغرام الفريج»، التي كتبها عباس الحايك ويخرجها الفنان ماهر الغانم استعدادا لعرضها خلال العيد على مسرح مهرجان القطيف والذي يوفر فقرات وفعاليات متنوعة للعائلة طوال اجازة العيد.ويشارك في بطولة المسرحية ماهر الغانم وعبدالله الزين وهيثم حبيب وحسن العلي إضافة لعلي جفال وفاضل المصطفى ورامي الزاير وقاسم الحجر وباقر المروحن ومصطفى الزاهر، فيما شارك امجد الرويس في تلحين موسيقى المسرحية وإشراف عام علي آل حمادة.وقال مخرج المسرحية الفنان ماهر الغانم إن العمل عبارة عن خلطة ما بين الأجواء الشعبية مع اخر ما توصلت له التقنيات الحديثة في وسائل الاتصال الاجتماعية التي جعلت الحياة عبارة عن صور تذكارية منها الحزينة والأخرى السعيدة.وأضاف الغانم أن المسرحية تناقش العديد من القضايا الاجتماعية بقوالب كوميدية من شأنها إيصال رسائل جمهور المنطقة الشرقية المعروف عنه عشقه للمسرح.