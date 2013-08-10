هلال الشرقية تلقى 171 بلاغاً في أول العيد .. والأغلب حوادث سير ومشاجرات

ياسمين السهيمي (الدمام)
شهدت غرف عمليات هيئة الهلال ا?حمر بالمنطقة الشرقية الكثير من الاتصالات الواردة لها في اليوم ا?ول من أيام عيد الفطر المبارك بواقع 171 بلاغا، واوضح الناطق الاعلامي في هيئة الهلال الاحمر بالمنطقة الشرقية فهد عثمان الغامدي، «تلقى الهلال الاحمر 171 بلاغا خلال 24 ساعة تخللها 105 حوادث مرورية وحرائق ومشاجرات واصابات أخرى تم اسعاف منها للمستشفيات 33 مصابا تراوحت اصاباتهم بين الخطرة والمتوسطة فيما قدمت الخدمة ا?سعافية في الموقع لـ 72 مصابا اصاباتهم بسيطة بينما كان نصيب الحالات ا?خرى 66 حالة، تم إسعاف منها للمستشفيات 24 حالة من امراض مزمنة وازمات قلبية وحالات أخرى فيما قدمت الخدمات الطبية في الموقع لـ 42 حالة بسيطة.ونصح الغامدي جميع المبلغين عن الحالات ا?سعافية بتزويد غرفة العمليات بالموقع الصحيح للحالة وأن يكون واضح المعلم مع تزويدهم بالسجل المرضي للحالة المرضية المبلغ عنها أو بعدد المصابين المتواجدين مع التاكد باعطاء المعلومات الصحيحة وهذا يسهل على الفرق الاسعافية معرفة الحالة المتجهة لها وسرعة الوصول.واكد بأن رجال الإسعاف تواجههم تحديات كبيرة في انقاذ حياة الآخرين فهم يعانون حرارة ا?جواء في هذه ا?يام كما يواجهون مضايقة من البعض في عدم فتح المسار امامهم ما يعوقهم في اداء مهمتهم الانسانية والاسعافية.وناشد المواطنين والمقيمين بفتح المسار امام سيارات ا?سعاف والبعد عن التجمهر وعدم تحريك المصابين من المواقع لان ذلك يسبب لهم لا سمح الله نتائج عكسية قد يفقدون حياتهم فيها، حيث إن العملية ا?سعافية تتطلب كوادر متخصصة لكيفية التعامل معها.