أهالي فتاة يقطعون طريق شارع البحر أمام مشرحة طنطا الجامعي احتجاجًا على مقتلها

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف منذ 31 دقيقة

قطع المئات من أهالي فتاة مقتولة في الساعات الأولى من فجر اليوم، طريق شارع البحر الرئيسي ذهابًا وإيابًا أمام مستشفي طنطا الجامعي، حيث أضرموا النيران ووضعوا قطع من الطوب والحجارة بعرض الطريق احتجاجًا على مقتل نجلتهم نتيجة تعدي سائق ميكروباص عليها جنسيا والهرب دون القبض عليه من قوات الشرطة.

كان اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا بقطع طريق شارع البحر الرئيسي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للإقناع الأهالي بالعدول عن ذلك وإعادة فتح الطريق من جديد، كما وعدتهم بالقصاص لنجلتهم والقبض على الجاني سريعًا.