أخبار عاجلة

محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

أهالي فتاة يقطعون طريق شارع البحر أمام مشرحة طنطا الجامعي احتجاجًا على مقتلها

Google+ Print
أهالي فتاة يقطعون طريق شارع البحر أمام مشرحة طنطا الجامعي احتجاجًا على مقتلها أهالي فتاة يقطعون طريق شارع البحر أمام مشرحة طنطا الجامعي احتجاجًا على مقتلها

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف منذ 31 دقيقة

قطع المئات من أهالي فتاة مقتولة في الساعات الأولى من فجر اليوم، طريق شارع البحر الرئيسي ذهابًا وإيابًا أمام مستشفي طنطا الجامعي، حيث أضرموا النيران ووضعوا قطع من الطوب والحجارة بعرض الطريق احتجاجًا على مقتل نجلتهم نتيجة تعدي سائق ميكروباص عليها جنسيا والهرب دون القبض عليه من قوات الشرطة.

كان اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا بقطع طريق شارع البحر الرئيسي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للإقناع الأهالي بالعدول عن ذلك وإعادة فتح الطريق من جديد، كما وعدتهم بالقصاص لنجلتهم والقبض على الجاني سريعًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة