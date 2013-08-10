ضبط سيدة بحوزتها 450 جرام حشيش

كتب : صلاح عبدالله منذ 8 دقائق

تمكنت مباحث قسم شرطة ثانى الغردقة، من ضبط سيدة متهمة فى عدة قضايا مخدرات بحوزتها 450 جرام من مخدر الحشيش، و1300 قرص مخدر، وتحفظت قوات الأمن على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت إلى مباحث قسم ثانى، تفيد بقيام مسجلة متهمة فى عدة قضايا مخدرات، بترويج الحشيش والأقراص المخدرة بالغردقة.

وبعد التأكد من المعلومات، وتقنين الاجراءات تمكن قوات الأمن ضبط المدعوة "حنان ع" بدون عمل ومقيمة "الدهار" الغردقة، والسابق اتهامها فى 3 قضايا مخدرات وبحوزتها عدد 45 قطعة متوسطة الحجم من الحشيش المخدر تزن حوالي 450 جرام، بالإضافة إلى عدد1300 قرص"ترامادول" و"تامول" ومبلغ مالي قدره 255 جنيه وتليفون محمول وسلاح أبيض.