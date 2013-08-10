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غربلة جامعة طيبة

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غربلة جامعة طيبة غربلة جامعة طيبة
الكل يقدر جهدك وتطلعاتك وأمانيك، ولكن جامعة طيبة بحاجة لغربلة وبحث في جميع أمورها، فالجميع يتحدث عن إشكالياتها، وهناك أمور يجب أن يوضع حد لها من مشاكل تسجيل الطلاب والطالبات، إلى التوظيف وترقية الكوادر، إضافة إلى المشاريع التي إلى الآن لم تر النور.ويأمل منسوبو الجامعة أن تتحقق، ولعل خطاب ديوان المراقبة الأخير سلط الضوء على هذه المشاكل وعلى الرغم أنكم قمتم مشكورين بالرد على نقاط إلا أن الرصاص الذي لا يصيب يدوش كما يقول المثل، فمتى نرى جامعة طيبة وقد قضت على هذه الإشكالات، وأن تختفي مقولة جامعة طيبة يا قلب لا تحزن.خالد الجابري

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