«فرسان المدينة» يطلون في «صباح السعودية» أيام العيد

عادل بابكير (المدينة المنورة)
تشارك مجموعة فرسان المدينة الفنية بقيادة نجم المدينة المنورة الممثل والمخرج جميل القحطاني في ثلاثة أفلام قصيرة ستبث على القناة السعودية الأولى في برنامج صباح السعودية لمدة ثلاثة أيام عيد الفطر المبارك.الأفلام من فكرة الشاب عمر خالد سالم وسيناريو وإخراج جميل القحطاني وبطولة محمد عيد الأحمدي وعمر خالد سالم وفواز القحطاني ومحمد عبدالحميد ومؤمن محمد وحازم علي وأنس حلا ومحمد المالكي وعبدالعزيز الحويمضي ومدير إنتاج الأستاذ محمد العبدالله.واعتبر جميل القحطاني هذه المشاركة بمثابة إهداء لجمهورهم الحبيب وهي عبارة عن بطاقة معايدة وبطاقة حب لسائر الشعب خاصة جمهورنا الذي ساندهم طوال الفترة الماضية ليواصلوا عطاءاتهم، كما خص بالشكر القناة السعودية الأولى التي أتاحت لهم تعبير امتنانهم للجمهور الكبير.