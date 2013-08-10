أهالي وادي الفرع يحتفلون بالعيد

عكاظ (المدينة المنورة)

نظمت محافظة وادي الفرع التابعة لمنطقة المدينة المنورة مساء أمس مهرجاناً لأهالي المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، تضمن العديد من الفعاليات والعروض الشعبية.وبدأ المهرجان بحفل خطابي حوى كلمة لمحافظ وادي الفرع مبارك المورقي رفع فيها التهاني والمعايدة باسم أهالي المحافظة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، ولسمو أمير منطقة المدينة المنورة - حفظهم الله - مؤكدا قوة التلاحم والترابط بين القيادة والشعب.ووجه المورقي شكره لسمو أمير المنطقة على اهتمامه بمحافظات المدينة المنورة، مثنياً على جهود القائمين والمشاركين بالمهرجان التي كانت خلف نجاح تنظيم هذا الحدث الاجتماعي.ثم كلمة الأهالي التي ثمنوا فيها للقائمين على المهرجان مساعيهم الرامية لتعميم الفرحة على جميع ساكني المحافظة، مطالبين بضرورة استمرار إقامة مثل هذه الاحتفالات بالمحافظة، التي تسهم في تعزيز الأخوة والترابط والتلاحم بين العائلات والأسر، لتتوالى عقب ذلك فقرات الحفل التي شملت العروض الشعبية التي تشتهر بها المحافظة.يذكر أن فعاليات مهرجان العيد ستتواصل خلال الأيام القادمة بقرية أم العيال وقرية الأكحل وقرية اليتمة التابعة للمحافظة.