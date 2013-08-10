180 ألفا لـ90 إماما مؤقتا.. والصرف نهاية شوال

خالد الجابري (المدينة المنورة)

أوضح الدكتور محمد الأمين الخطري مدير فرع الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة أن الفرع اعتمد مبلغ 180 ألف ريال لـ90 إماما لعدد من المساجد، جرت الاستعانة بهم في رمضان المبارك كأئمة مؤقتين لإمامة المصلين.وبين أن صرف هذه المكافآت سيتم في نهاية شهر شوال الحالي، مشيرا الى أن الفرع عمل على تهيئة مساجد المدينة المنورة قبل دخول الشهر الكريم ومدها بكافة الخدمات التي تساعدها في ذلك تنفيذا لتوجيهات سمو أمير المنطقة ومتابعة من وزير الشؤون الاسلامية الشيخ الدكتور صالح آل الشيخ الذي لا يدخر وسعا في مد الفرع بكل ما يحتاجه لخدمة مساجد المدينة المنورة والأعمال التي يؤديها. وذكر الخطري أن 325 مصلى مكشوفا وجامعا أدى فيها أهالي المدينة المنورة صلاة عيد الفطر المبارك في أحياء المدينة المتفرقة، موضحا أن المصليات والجوامع التي أديت فيها صلاة العيد داخل المدينة المنورة بلغت 103. وأكد الدكتور الخطري أن المصلين أدوا صلاتهم في هذه المساجد ولله الحمد بكل راحة واطمئنان وتم توفير الخدمات التي ساعدتهم على ذلك، مضيفا أن الفرع يعمل وعلى مدار العام لمراقبة هذه المساجد وخدمتها وتهيئة كافة السبل لأن تقوم بواجبها في خدمة المصلين.