مناشدة بسرعة التدخل لحل مشكلة 13 قرية بلا مياه فى مركز "بلطيم"

اتهم محمد عبد الموجود مأمور ضرائب بمصيف بلطيم محطة مياه بلطيم بأنها تقوم بتوصيل مياه الشرب إلى المزارع الخاصة للرى بالتنقيط لزراعات الفاكهة والخضراوات من مياه الشرب بشكل مستمر فى قرى (العياش، وأبو شعلان، والشهابية، والمساكين، والحمام)، كما اتهم القائمين على محطة المياه بالمحسوبية فى توزيع المياه التى تكلف الدولة الملايين.

وناشد عبد الموجود، القائم بأعمال محافظ كفرا لشيخ المهندس حافظ عيسوى بسرعة حل المشكلة والتحقيق فى ما نسب إلى القائمين على محطة مياه بلطيم حتى لا تتفاقم المشكلة.

وقال حسن سعيد المهر أحد أهالى قرية "عزاز" مركز بلطيم "إن هناك 13 قرية متضررة من عدم وصول مياه الشرب لها منذ شهر تقريبا، وهى قرى (السمنودى، ونجع العربان، والمنشية الجديدة، وعزام، ولندهور، وحلاوة، وجلوه، ونجع الخولى، ورأس الحكمة، والعزبة البيضاء، و58 و59 الخاشعة).

وأكد سعد شاكر من أهالى قرية لندهور أن الأهالى اتصلوا أكثر من مرة بمسئولى مياه الشرب فى محافظة كفرا لشيخ دون أن يتحركوا لحل المشكلة، مشيرا إلى أن الأهالى هددوا بقطع الطريق الدولى مرة ثانية فى ثورة للعطش مثلما حدث من قبل.