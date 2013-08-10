مميش يصعد على أكبر حاوية في العالم أثناء عبورها قناة السويس

استقبل اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد و معه اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري لبورسعيد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أثناء مرافقته للباخرة الدانماركية maersk mckinney moller قادما من الاسماعيلية حيث استقل الباخرة من هناك للاطمئنان علي سير السفن بالقناة .

و أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس اليوم، الجمعة، أن المجرى الملاحي استقبل أكبر سفينة حاويات في العالم، وذلك في إنجاز يدل على قدرة استيعاب القناة للأجيال الحالية والمستقبلية من الأسطول العالمي .

قال مميش إنه حرص على الصعود على ظهر سفينة الحاويات Maersk Mckinney Moller التي يبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وغاطسها 16.5 متر وسرعتها 19.9 عقدة وحمولتها الكلية 194.8 ألف طن، وهي ترفع علم الدنمارك .

وأضاف أن القناة سجلت اليوم رقمًا قياسيًا لم يحدث في تاريخها أيضًا بعبور 68 سفينة وهو أعلى رقم مسجل هذا العام بإجمالي حمولات 4.8 مليون طن، وهو ما يؤكد على قدرة العاملين الشرفاء بها في إدارتها بكفاءة منقطعة النظير ووفائهم لشعب مصر العظيم .

وأشار مميش إلى أن القوات المسلحة والشرطة تلعب دورًا بناء سوف يسجل لصالحهما وذلك لحرصهما الدائم على أداء دورهما في حماية وتأمين قناة السويس بحرًا وأرضًا وجوًا في ظل الظروف السياسية التي تمر بها البلاد .

ابدي اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد سعادتة الكبري بمرور اكبر سفينة لنقل الحاويات بالعالم والتابعة لشركة ميرسك للملاحة عبر بورسعيد مشيرا بان المجري الملاحي مومن تماما بطول مجري قناة السويس وواشار بان عملية مرور السفن تمر بصورة طبيعية للغاية .