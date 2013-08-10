أخبار عاجلة

محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

كيف تخلصى ابنك من العصبية وتدمجيه بالمجتمع؟

Google+ Print
كيف تخلصى ابنك من العصبية وتدمجيه بالمجتمع؟ كيف تخلصى ابنك من العصبية وتدمجيه بالمجتمع؟

تسأل قارئة: ابنى يبلغ من العمر 10 سنوات، ويعانى من العصبية الشديدة تجاه أى موقف ويرفض الابتعاد عنى ويظل متمسكا بى، وعندما يذهب للمدرسة يظل يصرخ فهل هذا الأمر نفسى؟

يجيب عن هذا التساؤل دكتور هاشم بحرى، أستاذ الطب النفسى قائلا: ما يعانى منه ابنك هو ارتباط نفسى بك وعدم القدرة على الابتعاد عنك وهذا ما يسبب له مشاكل نفسية عند البعد عنك، حيث يشعر بضيق شديد وعدم القدرة على التصرف تجاه المواقف المختلفة، وهذا يسبب له شعور بالأمان وهو معك، وعندما يبعد عنك يتزايد إحساسه بالقلق والتوتر لذا عليك أن تشعريه بالثقة بالنفس، وأنه قادر على تجاوز كل المراحل العمرية معك وبدونك بأن تضعيه فى مواقف حياتية وتختبريه فيها.

كما يجب عليك الإكثار من دمجه مع الناس، لأن هذا الأمر يزيد من قدرته على الابتعاد عنك، ومن الأفضل أن تجعليه يخرج مع شخص آخر مختلف عنك لأن ذلك يزيد من ثقته بالنفس وبخصوص المدرسة فيمكنك التأكد من المحيطين به هل له أصدقاء أم لا لأهمية وجود من العلاقات الاجتماعية مع ضرورة الحرص على إشراكه فى أحد الأنشطة الرياضية لأن ذلك يخلق لديه روحا اجتماعية وبالتبعية تقل لديه العصبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه