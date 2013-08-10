بالفيديو - سان جيرمان يخسر نقطتين في انطلاقة ' كافاني-إبرا '

لم يستطع الثنائي إديسون كافاني وزلاتان إبراهيموفيتش خلق بداية وردية لباريس سان جيرمان، الذي استهل مشواره في الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي بتعادل مخيب مع مونبلييه بهدف لمثله مساء يوم الجمعة.

سان جيرمان دخل مرحلة جديدة تحت قيادة المدير الفني لوران بلان بعد رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وانتقاله إلى ريال مدريد.

بلان أجلس كافاني صفقة الموسم لسان جيرمان على مقاعد البدلاء، مفضلا الاعتماد على إبراهيموفيتش وحيدا في خط الهجوم، ويسانده ازيكيل لافيتزي ولوكاس مورا.

لكن خطة بلان لم تصنع بداية جيدة لسان جيرمان الذي اكتفى طوال الدقائق الأولى بتناقل الكرة بعرض الملعب دون خطر يذكر على مونبلييه.

ومع الدقيقة العاشرة فقد إبراهيموفيتش الكرة في وسط الملعب ليصنع مونبلييه هجمة مرتدة خطرة تحولت إلى هدف سجله ريمي كابيلا.

حاول باريس سان جيرمان الانتفاض، لكن محاولاته ظلت مقتصرة على تصويبات عن بعد من إبرا دون هجمات منظمة مكتملة.

وفي الدقيقة 60 سحب بلان اللاعب البعيد عن حالته لافيتزي، ومنح الدخول الأول لكافاني بقميص سان جيرمان.

لعب سان جيرمان على الكرات الطولية لكافاني وابرا، لكن تلك الطريقة لم تثمر عن أي هجمات لتنتهي المباراة بتعادل مخيب لحامل لقب الدوري الفرنسي في الجولة الافتتاحية.

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