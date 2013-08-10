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جوارديولا: جيد.. ولكن نحتاج للاستحواذ أكثر

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جوارديولا: جيد.. ولكن نحتاج للاستحواذ أكثر جوارديولا: جيد.. ولكن نحتاج للاستحواذ أكثر

برلين، (إفي): أعرب المدير الفني لبايرن ميونيخ، بيب جوارديولا عن رضاه بعد فوز فريقه على بروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من الدوري الالماني، ولكنه اعترف في نفس الوقت بأن فريقه يحتاج للمزيد من الوقت ليصل لأفضل مستوى له.

وقال جوارديولا في تصريحات للقناة الأولى بالتليفزيون الألماني "لقد قالوا لي أن بروسيا مونشنجلاباخ سبق وحقق نتائجا جيدة أمام بايرن، لذا فإن الفوز عليهم أمر يبعث على الطمأنينة".

وأضاف المدرب السابق لبرسا "في المباريات الأولى نحتاج إلى النتائج قبل أي شيء لمنح الثقة للفريق، ولكننا أيضا نحتاج للوقت للوصول لأفضل مستوى، لدينا لاعبون مهمون تدربوا لفترة قليلة مثل خابي مارتينيز وباستيان شفانيشتيجر".

وأشار جوارديولا إلى أن النقاط الواجب تحسينها تتمثل في السيطرة على وسط الملعب لأنه أثناء جزء كبير من المباراة كانت هناك ثغرات سمحت للخصم بتنفيذ هجمات مرتدة.

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