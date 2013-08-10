دفاع مدني الفجيرة ينفذ 26 عملية وهمية وطوارئ افتراضية في 2012

أكد العقيد علي عبيد الطنيجي مدير الإدارة العامة لدفاع مدني الفجيرة إلى أن إدارته وضعت خطة زمنية لواقع الأمن والسلامة في عدة جهات معنية في إطار الخطة التدريبية الجديدة للعام الحالي في التجارب الفرضية بالإمارة.

وذلك من خلال ضرورة توفير أجهزة السلامة في كل جهة، وإلزام كافة إداراتها بضرورة تشكيل وتفعيل لجان لاتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في حالات الطوارئ كالهزات الأرضية، الحرائق، السيول، التغيرات الجوية الخطيرة وغيرها من حالات الطوارئ، وقاية لمنتسبيها من الموظفين وأيضا المراجعين والممتلكات من مخاطرها قبل حدوثها، وحفاظا على سلامتهم. مشيرا إلى اعتمادهم وفق الخطة الجديدة عدة جهات محلية في إقامة برامج لنشر التوعية عن طريقها مثل: المركز الثقافي وجميع فروعه التابعة للإمارة والنادي العلمي وجمعية الفجيرة الثقافية الاجتماعية.

وكشف إلى أن الإدارة ممثلة بقسم العمليات والحماية المدنية والسلامة نفذ حوالي 26 عملية وهمية وخطة طوارئ افتراضية لـ12 ألف مستفيد من مختلف المؤسسات والهيئات المختلفة بالمنطقة بينها منشآت حكومية وفنادق وبنوك ومراكز تعليمية خلال العام الماضي، في مقدمتها عمليات التدريب على الإخلاء الوهمي في المدارس الحكومية والخاصة.

مشيرا إلى أن التجارب الفرضية للطوارئ وعمليات الإخلاء والإطفاء والإنقاذ والتدخل المباشر سجلت نسبة نجاح كبيرة، وكان الهدف من إجرائها اختبار مدى جاهزية الدفاع المدني بآلياته ومعداته وقواه البشرية، وكذلك جميع الجهات المعنية بالمدينة وقدرتها على مواجهة حالات الطوارئ بأنواعها ودرجاتها المختلفة، ومن أجل أن يكون هناك تكامل للتدريب والتنسيق بين الدفاع المدني والأجهزة الأخرى للتعاون أثناء حالات الطوارئ، وخاصة في المنشآت التعليمية والصحية، إلى جانب تدريب العاملين والمنتسبين فيها على كيفية التعامل مع الحرائق والحوادث الطارئة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. وحول استعدادات الإدارة لمواجهة فصل الصيف.

أكد الطنيجي أن كافة الترتيبات والاستعدادات اكتملت لمواجهة حوادث الصيف، مشيرا إلى أن غالبية الحوادث التي تحدث في الصيف هي حوادث الحرائق الناتج عن الضغط المستمر على وحدات التكييف والكهرباء ليلا ونهارا وكذلك حرائق السيارات.