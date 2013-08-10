أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الشرقي يواصل استقبال المهنئين بالعيد

Google+ Print
الشرقي يواصل استقبال المهنئين بالعيد الشرقي يواصل استقبال المهنئين بالعيد

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة صباح امس بقصر سموه بالرميلة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد.

كما استقبل سموه قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة الذين قدموا لسموه أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعين الله العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

واستقبل سموه كبار المسؤولين ووجهاء القبائل وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين الذين تمنوا لسموه موفور الصحة والسعادة.

حضر الاستقبالات الشيخ راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والاعلام والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية