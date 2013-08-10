الشرقي يواصل استقبال المهنئين بالعيد

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة صباح امس بقصر سموه بالرميلة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد.

كما استقبل سموه قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة الذين قدموا لسموه أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعين الله العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

واستقبل سموه كبار المسؤولين ووجهاء القبائل وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين الذين تمنوا لسموه موفور الصحة والسعادة.

حضر الاستقبالات الشيخ راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والاعلام والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.