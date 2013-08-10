سلطان القاسمي يتقبل تهاني القناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عصر أمس بقصر البديع العامر وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين بالعيد من مختلف أرجاء الدولة لتهنئة سموه بهذه المناسبة السعيدة، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على دولة الإمارات وشعبها الكريم وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم وازدهار.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد من الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الموانئ والجمارك رئيس المنطقة الحرة برأس الخيمة.

كما استقبل صاحب السمو حاكم الشارقة عدداً من القناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي للدول العربية والاسلامية والأجنبية العاملين لدى الدولة الذين قدموا أسمى آيات التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة عيد الفطر السعيد متمنين له دوام الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات المزيد من التقدم والرقي.

حضر الاستقبالات الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام والشيخ خالد بن صقر بن حمد القاسمي رئيس دائرة الأشغال والشيخ سالم بن عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام مكتب سمو الحاكم وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري.