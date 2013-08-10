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سعود القاسمي يتقبل تهاني العيد من المر والقناصل

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سعود القاسمي يتقبل تهاني العيد من المر والقناصل سعود القاسمي يتقبل تهاني العيد من المر والقناصل

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر خزام صباح أمس معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبه عيد الفطر السعيد.

واستقبل سموه قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة الذين حضروا لتقديم التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر السعيد، وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني من الشيوخ وعدد من كبار الشخصيات ورجالات الدولة وكبار المسؤولين ومن شيوخ وأبناء القبائل.

وعبر الجميع عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

حضر الاستقبالات الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الموانئ والجمارك رئيس المنطقة الحرة والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ.

استقبال عميد السلك الدبلوماسي

 

 

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر الظيت مساء أول من أمس بحضور الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، عبدالله بن محمد العثمان سفير دولة قطر لدى الدولة عميد السلك الدبلوماسي الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبه عيد الفطر السعيد.

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