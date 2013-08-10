سلطان القاسمي يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لليوم الثاني على التوالي استقبال جموع المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وقد بادل صاحب السمو حاكم الشارقة الجميع التهنئة بمثلها بهذه المناسبة السعيدة من أعيان البلاد وشيوخ وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية المقيمين على أرض الدولة الذين توافدوا على قصر البديع العامر للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة سائلين المولى عز وجل أن يمد سموه بموفور الصحة والعافية وأن يمن عليه بالبركات وأن يديم على دولة الإمارات الأمن والأمان والرخاء في ظل القيادة الرشيدة لحكام الإمارات.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من مجموعة تابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة ضمت كبار السن بدار رعاية المسنين ودار رعاية الأيتام وواحات الرشد للدعم النفسي والعقلي.

وحضر الاستقبالات الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام والشيخ سالم بن عبد الرحمن بن سالم القاسمي مدير عام مكتب سمو الحاكم وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري.