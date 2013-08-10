حاكم أم القيوين يستقبل المر وجمعة الماجد والمهنئين بالعيد

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم ام القيوين بقصر سموه وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد ام القيوين معالي محمد احمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي الذي قدم للسلام وتقديم التهاني والتبريكات بعيد الفطر السعيد.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من حمد عبدالرحمن المدفع امين عام شؤون المجلس الاعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومن معالي جمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي اللذين قدما لسموه تهاني عيد الفطر السعيد.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من جموع المهنئين من المواطنين وابناء القبائل ووكلاء الوزارات ورجال الاعمال واصحاب الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة وابناء الجاليات العربية والاسلامية والاجنبية، داعين العلي القدير ان ينعم سموه بالصحة والعافية وللقيادة الرشيدة وشعب الامارات والامتين العربية والاسلامية بالعزة والخير.

حضر الاستقبال الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الاميري بأم القيوين والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين والشيخ احمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لامارة ام القيوين والمهندس الشيخ احمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة بام القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا وعدد من الشيوخ والمسؤولين.