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محمد بن راشد يتبادل التهاني مع محمد بن زايد بمناسبة عيد الفطر

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محمد بن راشد يتبادل التهاني مع محمد بن زايد بمناسبة عيد الفطر محمد بن راشد يتبادل التهاني مع محمد بن زايد بمناسبة عيد الفطر

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأخوه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، التهاني بعيد الفطر السعيد. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قصر سموه بزعبيل ظهر أمس، الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وحضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.

والشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي، ومعالي أحمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي الفريق مصبح راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي، الى جانب عدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وأعيان البلاد ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية. وأقام صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مأدبة غداء تكريما لأخيه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حضرها عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

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