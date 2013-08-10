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محمد بن راشد: لا تكتمل فرحتي ومحمد بن زايد إلا بلقاء أبناء الوطن

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محمد بن راشد: لا تكتمل فرحتي ومحمد بن زايد إلا بلقاء أبناء الوطن محمد بن راشد: لا تكتمل فرحتي ومحمد بن زايد إلا بلقاء أبناء الوطن

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، التهاني بعيد الفطر السعيد.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على موقع التواصل الاجتماعي «أنستغرام»، بعد أن استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد في قصر سموه في زعبيل، أمس: «سعدت باستقبال سمو الشيخ محمد بن زايد والشيخ هزاع بن زايد من ضمن المهنئين بالعيد». وأضاف أن «التلاحم والترابط من قيمنا الإسلامية». وأكد أن «فرحتنا أنا ومحمد بن زايد لا تكتمل إلا بلقاء أبناء الوطن».

وكان صاحب السمو نائب رئيس الدولة، أقام مأدبة غداء تكريماً لأخيه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد، حضرها عدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين.

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