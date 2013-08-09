أخبار عاجلة

محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

تامر عاشور يسترد صفحته على "فيسبوك" بعد أن اخترقها مجهول وانتحل شخصيته

Google+ Print
تامر عاشور يسترد صفحته على "فيسبوك" بعد أن اخترقها مجهول وانتحل شخصيته تامر عاشور يسترد صفحته على "فيسبوك" بعد أن اخترقها مجهول وانتحل شخصيته

كتب : خالد جمال الجمعة 09-08-2013 20:54

صرح الفنان تامر عاشور، لـ"الوطن"، بأنه استرد مرة أخرى صفحته الرسمية على "فيسبوك"، والتي تم اختراقها بالأمس على يد شخص مجهول انتحل شخصيته واستخدم اسمه وتعامل مع معجبيه وجمهوره بدلا منه.

وأضاف تامر، أنه يرجو من الصحفيين والمواقع التي تنقل أخباراً عن الصفحة غير منطقية ومعقولة أن تتحرى الدقة عن طريق الاتصال به أو بمدير أعماله، خاصة أنه تم تداول أخبار مغلوطة عن الصفحة في الفترة التي تم اختراقها فيها لذلك وجب التوضيح.

يذكر أن عددا كبيرا من الفنانين تم اختراق صفحاتهم على "فيسبوك" في نفس الوقت، ومنهم المخرج مجدي الهواري وشائعة وفاته، والفنانة بسمة وشائعة اعتزالها التمثيل وارتدائها الحجاب وغيرهما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام