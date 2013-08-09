تامر عاشور يسترد صفحته على "فيسبوك" بعد أن اخترقها مجهول وانتحل شخصيته

كتب : خالد جمال الجمعة 09-08-2013 20:54

صرح الفنان تامر عاشور، لـ"الوطن"، بأنه استرد مرة أخرى صفحته الرسمية على "فيسبوك"، والتي تم اختراقها بالأمس على يد شخص مجهول انتحل شخصيته واستخدم اسمه وتعامل مع معجبيه وجمهوره بدلا منه.

وأضاف تامر، أنه يرجو من الصحفيين والمواقع التي تنقل أخباراً عن الصفحة غير منطقية ومعقولة أن تتحرى الدقة عن طريق الاتصال به أو بمدير أعماله، خاصة أنه تم تداول أخبار مغلوطة عن الصفحة في الفترة التي تم اختراقها فيها لذلك وجب التوضيح.

يذكر أن عددا كبيرا من الفنانين تم اختراق صفحاتهم على "فيسبوك" في نفس الوقت، ومنهم المخرج مجدي الهواري وشائعة وفاته، والفنانة بسمة وشائعة اعتزالها التمثيل وارتدائها الحجاب وغيرهما.