إخلاء سبيل 9 من مؤيدي "المعزول" في أسيوط بكفالة 2000 جنيه

كتب : سعاد أحمد منذ 33 دقيقة

تم، منذ قليل، إخلاء سبيل 9 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في أسيوط بكفالة 2000 جنيه، حيث تم ترحيلهم إلى قسم ثان أسيوط لاستكمال إجراءات الخروج.

كانت نيابة قسم شرطة ثان أسيوط، أصدرت قرارا بإخلاء سبيل 9 من مؤيدي مرسي

فيما اتهم محامي المتهمين بهاء ثابت، مأمور سجن أسيوط العمومي، بالتعنت في الإفراج عنهم بدعوى عدم دفع الكفالة، في حين من المفترض أن يقوم السجن العمومي بترحيل المتهمين بمجرد صدور قرار النيابة أمس بالإفراج عنهم لقسم ثان أسيوط حيث القضية، والذي يتولى تحصيل الكفالة ثم توريدها للنيابة، وهو ما حدث عصر اليوم.