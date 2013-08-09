اتحاد عمال قطاع النفط والغاز الليبى يستنكر إغلاق الموانئ والحقول النفطية

استنكر اتحاد عمال قطاع النفط والغاز، اليوم الجمعة، إغلاق الموانئ والحقول النفطية فى ليبيا.

وذكر "بيان" للاتحاد اليوم الجمعة بطرابلس، أنه يستنكر إغلاق الموانئ والحقول النفطية من قبل بعض الجهات الأمنية أو والوظيفية دون الرجوع للاتحاد، والذى أثر سلبا على الاقتصاد الليبى مؤخرا، وأن الاتحاد يعتبر هذه الأعمال خروجا عن الأهداف التى رسمها لنفسه، ويحمل المسئولية كاملة لهذه الجهات مطالبا من الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة

> العمل النفطى لكونه يمثل قوت الشعب الليبى.

وشدد البيان على شرعية المؤتمر الوطنى العام والحكومة المؤقتة، واصفا تهديد تلك الشرعية بالعمل المضر بمصلحة الوطن، داعيا جميع الليبيين لمسندة المؤتمر الوطنى والحكومة حتى إعلان الدستور، وأن الاتحاد من حقه الاعتراض على قرارات الحكومة دون عرقلة أداءها وأداء المؤتمر الوطنى، مبينا أن الاتحاد جهة حيادية مهمتها تنظيم العمال والمطالبة بحقهم.

واستهجن الاتحاد فى بيانه التصريحات الإعلامية المنسوبة إليه والتى تفيد بضرورة الاستمرار بغلق الموانئ والحقول النفطية، مؤكدا أن تلك التصريحات لا تمثل الاتحاد، وأنه يحمل التبعات القانونية لكل من يصرح باسم الاتحاد من دون صفة صريحة فى الاتحاد، وأنه لم يصدر أى بيان بشأن تغيير اللجان لبعض الشركات.