حزب المؤتمر الشعبي السوداني يهدد بالنزول للشارع لإسقاط النظام

المعارضة اقترحت تشكيل حكومة انتقالية ووضع دستور جديد تمهيدا لإجراء انتخابات

كتب : أ ش أ منذ 3 دقائق

هدد حزب المؤتمر الشعبي السوداني "المعارض"، بالنزول للشارع لإسقاط النظام في حال رفضت الحكومة مقترح المعارضة، الداعي لقيام حكومة انتقالية مدتها 30 شهرا، يتم خلالها وضع دستور جديد ودائم وإعادة بناء مؤسسات الدولة تمهيدا لإجراء الانتخابات.

وأكد الأمين السياسي للحزب كمال عبدالسلام، وفقا لشبكة الشروق السودانية اليوم، رفض المؤتمر الشعبي برئاسة الدكتور حسن الترابي، خوض أي انتخابات مقبلة لا تقيمها حكومة انتقالية.

وأشار إلى أن تعامل حزبه مع الحكومة سيكون وفقا للطرح المقدم إليها من قبل تحالف المعارضة، والداعي لقيام حكومة انتقالية مدتها 30 شهرا يتم خلالها وضع دستور جديد ودائم وإعادة بناء مؤسسات الدولة تمهيدا لقيام الانتخابات.

وأوضح عبدالسلام، أنه حال رفضت الحكومة ذلك الخيار فليس أمام حزب المؤتمر الشعبي إلا النزول إلى الشارع لإسقاط النظام.