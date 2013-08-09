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"تمرد" المنوفية تطلق حملة "مش ناسينكم "

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"تمرد" المنوفية تطلق حملة "مش ناسينكم " "تمرد" المنوفية تطلق حملة "مش ناسينكم "
كتب- عاشور حمدى
منذ 1 ساعة 40 دقيقة

أطلقت حركة تمرد بمحافظة المنوفية أولى فعاليات مبادرة "مش ناسينكم" والتى تقوم الحركة من خلالها بزيارة أسر الشهداء لتهنئهم بعيد الفطر من منزل والدة الشهيد محمد الجندى بمدينة طنطا .

زار عصر اليوم، عدد من أعضاء حركة تمرد بالمنوفية أسرة الشهيد محمد الجندى بمدينة طنطا من أجل تهنئة والدته بعيد الفطر, حيث قال محمد أبو ستيت "منسق تمرد بالمنوفية " أن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن أمهات أسر الشهدء الذين لقوا حتفهم خلال عهود الظلم والعار وأن المبادرة التى أطلقتها الحملة ستزور عددا  من أسر الشهداء مهما كانت منازلهم بعيدة عنا.
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