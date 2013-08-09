إصابة 20 باشتباكات بين أهالي المنصورة وأنصار المعزول

المنصورة ــ محمد طاهر منذ 55 دقيقة 22 ثانية

شهد محيط الأتوبيس الجديد بالمنصورة عقب صلاة الجمعة اشتباكات بين مؤيدي الرئيس المخلوع مرسي ومعارضيه من أهالي المنطقة بعد قيام مسجد الهداية الشيخ إسلام العدلي أمام

مسجد الهداية بالتطرق في خطبة الجمعة إلي شرعية الرئيس المعزول وقام بسب الفريق أول السيسي، وهو ما أثار غضب أهالي المنطقة وقاموا بطرده من المسجد وتحذيره من الدخول للمسجد مرة أخري.

> وقام العشرات من المنتمين لجماعة الإخوان بالدفاع عن الخطيب في مشادات لفظية محدودة تحولت بعد ذلك لاشتباكات خارج المسجد.

علي جانب أخر أكد أهالي قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة أن المنتمين لجماعة الإخوان من القرى المجاورة تجمعوا مع أنصارهم من أبناء القرية وعددهم محدود للقيام بمسيرة داخل شوارع القرية حيث بلغ عددهم 200 شخص تجمعوا أمام جامع المتولي بوسط القرية إلا أن الأهالي رفضوا التظاهر داخل شوارعهم بعد أن رفعوا لافتات تحمل إساءة للفريق السيسي وشيخ الأزهر ورئيس الوزراء الأمر الذي أشعل ثورة الغضب بين الأهالي وقاموا بالتصدي لهم رافضين المظاهرة داخل قريتهم ونشبت معركة بالطوب والشوم.

وأسفرت المعركة عن إصابة 20 شخصا من الجانبين , جميع الإصابات ليست خطيرة ما بين شج بالرأس وسحجات بأنحاء الجسد.