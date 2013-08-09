«الإسكان»: طرح 50 ألف وحدة سكنية للشباب ومحدودى الدخل خلال أيام

كشف المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستطرح 50 ألف وحدة جاهزة للشباب ومحدودى الدخل، عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، بـ3 نظم هى: الإيجار، والإيجار التمليكى، والتمويل العقارى. وأوضح الوزير لـ«المصرى اليوم» أن هناك 6 آلاف وحدة فى مشروع الأولى بالرعاية، بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 45 متراً، سيتم طرحها بنظام الإيجار، وسيتم طرح باقى الوحدات فى بعض المدن الجديدة بنظام الإيجار التمليكى بسداد ثمن الوحدة كاملاً على 30 أو 40 عاماً، يحصل بعدها على العقد النهائى للوحدة، كما سيتم طرح وحدات أخرى ضمن الـ50 ألفاً بنظام التمويل العقارى، والذى سيتم تبسيط شروطه لصالح الشباب. وقال الوزير: «لن نقف مكتوفى الأيدى أمام أزمة الشباب، وسيتم طرح وحدات باستمرار لهم، بشروط ميسرة، ولجميع الدخول». وأشار الوزير إلى أنه سيبدأ، عقب إجازة العيد مباشرة، تقييم جميع رؤساء شركات المياه على مستوى المحافظات، لاختيار الأنسب منهم لقيادة الشركة القابضة لمياه الشرب، وهو ما يتم لأول مرة فى الشركة منذ إنشائها، على أن يكون الشباب ممثلين أساسيين فى مجلس الإدارة. وأكد الوزير أنه وضع جدولاً خاصاً لمقابلات الجمهور والموظفين، بشكل دورى، لمعرفة شكاواهم بنفسه، وآرائهم لتطوير العمل، أو طرح أفكار جديدة للوزارة، وأن هذه المقابلات ستتم بعد الساعة السابعة مساءً، بمكتبه بالوزارة، عقب انتهاء جدول أعماله، الذى يبدؤه من السابعة صباحاً، يبدأ بعدها فى مقابلات الجمهور والموظفين لمدة 5 ساعات. على صعيد متصل، وزع مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية استبياناً على الموظفين والمهندسين بالهيئة، لاستطلاع آرائهم حول تقسيم يوم العمل على فترتين، تبدأ الفترة الأولى من 8 صباحاً حتى الثالثة والنصف مساءً، والفترة الثانية من 4 حتى 10 مساءً، وذلك بناء على رغبة الوزير، لإنجاز العمل بشكل أسرع، ولتنشيط الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.

شبكةعيونالإخبارية

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