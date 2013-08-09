أخبار عاجلة

محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أهالي الدقهلية وتوفيق عكاشة يزورون مصارع أسود أصابه الإخوان

Google+ Print
أهالي الدقهلية وتوفيق عكاشة يزورون مصارع أسود أصابه الإخوان أهالي الدقهلية وتوفيق عكاشة يزورون مصارع أسود أصابه الإخوان

توافد المئات من أبناء محافظة الدقهلية وتوفيق عكاشة مؤسس قناة الفراعين لزيارة مصارع الأسود السيد العيسوي والذي أصيب على يد أعضاء بجماعة الإخوان أثناء تنظيمهم لتظاهرة أمام القرية الأولمبية بحي الجامعة لتأييد الرئيس المعزول محمد مرسي بمدينة المنصورة والذي يرقد الآن بمستشفى المنصورة الدولي بعد إصابته بأربع طلقات نارية في الصدر والبطن والكتف والظهر أدى إلى انقطاع الحبل الشوكي ونزيف بالبطن وخرق جدار المعدة والحجاب الحاجز .

حيث أصيب العيسوي أثناء مرورة بجوارة وقفة تم تنظيمها من قبل أنصار المعزول وأصيب بطلقات نارية حيث أن العيسوي معروف بعدائة لجماعة الإخوان كونه قيادي باللجان الشعبية لحماية ميدان الثورة بالمنصورة .

وفي ذات السياق أخلت نيابة قسم أول المنصورة سبيل خمسة أعضاء الجماعه تم القبض عليهم وقت الواقعة وبحوزتهم سلاح ناري .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا