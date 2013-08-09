أهالي الدقهلية وتوفيق عكاشة يزورون مصارع أسود أصابه الإخوان

توافد المئات من أبناء محافظة الدقهلية وتوفيق عكاشة مؤسس قناة الفراعين لزيارة مصارع الأسود السيد العيسوي والذي أصيب على يد أعضاء بجماعة الإخوان أثناء تنظيمهم لتظاهرة أمام القرية الأولمبية بحي الجامعة لتأييد الرئيس المعزول محمد مرسي بمدينة المنصورة والذي يرقد الآن بمستشفى المنصورة الدولي بعد إصابته بأربع طلقات نارية في الصدر والبطن والكتف والظهر أدى إلى انقطاع الحبل الشوكي ونزيف بالبطن وخرق جدار المعدة والحجاب الحاجز .

حيث أصيب العيسوي أثناء مرورة بجوارة وقفة تم تنظيمها من قبل أنصار المعزول وأصيب بطلقات نارية حيث أن العيسوي معروف بعدائة لجماعة الإخوان كونه قيادي باللجان الشعبية لحماية ميدان الثورة بالمنصورة .

وفي ذات السياق أخلت نيابة قسم أول المنصورة سبيل خمسة أعضاء الجماعه تم القبض عليهم وقت الواقعة وبحوزتهم سلاح ناري .