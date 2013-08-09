مورينيو: متمسك بضم روني حتى آخر لحظة

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق تشيلسي بأنه متمسك بضم المهاجم الإنجليزي واين روني لاعب مانشستر يونايتد حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وكان روني قد عبر عن رغبته بالرحيل عن ناديه في مايو الماضي قبل أن يقدم تشيلسي عرضا لضم اللاعب نهاية الشهر الماضي.

وقال مورينيو في تصريحات أبرزتها (سكاي سبورتس) "ليس هناك وقت محدد للعرض، لقد حددنا المهاجم الذي نريد ضمه للفريق".

وأضاف "نحن نسير في الأمر بطريقة قانونية فقد قدمنا عرضا رسمي مباشرة للنادي دون مقابلات أو تعليقات في الإعلام ولم نتصل باللاعب حتى".

وكان مانشستر يونايتد قد عبر عن تمسكه باللاعب الذي قدم طلب انتقال للمرة الثانية خلال 3 أعوام.

وتابع مورينيو "لقد فعلنا الأمر بطريقة سليمة وسنستمر في فعل ذلك حتى آخر يوم في سوق الانتقالات وسنرى ماذا سيحدث".

يذكر أن تشيلسي قد قدم عرضا ماليا لضم اللاعب على الرغم من تأكيد التقارير إلى أن تشيلسي قد يتخلى عن لاعب أو إثنين بالإضافة لمبلغ مالي من أجل الحصول على خدمات روني.