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كافاني يجلس بديلا لإبرا في سان جيرمان

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كافاني يجلس بديلا لإبرا في سان جيرمان كافاني يجلس بديلا لإبرا في سان جيرمان

يجلس إديسون كافاني بديلا في أول مباراة له مع باريس سان جيرمان، تاركا خط المقدمة يقوده السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في مباراة مونبلييه.

وكان كافاني قد انتقل إلى سان جيرمان في صفقة كلفت النادي الفرنسي 62 مليون يورو.

ويفتتح حامل اللقب الموسم الجديد من الدوري الفرنسي الليلة على أرضه ووسط أنصاره، وتحت قيادة مدربه الجديد لوران بلان.

ويستعين بلان بخطة 4-3-3 في مهمته الجديدة مع سان جيرمان، واضعا ثقته في إبرا مع إزيكيل لافيتزي ولوكاس مورا في المقدمة.

ويقود خافيير باستوري وماركو فيراتي وماتويدي خط وسط سان جيرمان، أمام الدفاع الذي يتقدمه تياجو سيلفا وأليكس وجاليت وماكسويل.

ويجلس الظهير الهولندي جيريجوري فان دير فيل بجانب كافاني على مقاعد البدلاء، ويغيب عن القائمة جيرمي مينيز وتياجو موتا وماركينيوس المدافع المنتقل حديثا لسان جيرمان مقابل 32 مليون يورو.

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