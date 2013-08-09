المتحدث العسكري: لا صحة لوجود تنسيق مع إسرائيل .. ولازلنا نجمع الأدلة لبيان أسباب انفجارات رفح

قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي إنه فى إطار ما تم تداوله فى وسائل الإعلام بشأن ملابسات إنفجارى منطقة “العجرة” برفح والإدعاء بوجود هجمة بطائرات إسرائيلية بالتنسيق مع الجانب المصرى ، تؤكد القوات المسلحة على الاتى : لا تزال عناصر القوات المسلحة تقوم بتمشيط المنطقة المحيطة بموقع الإنفجار ترافقها عناصر فنية وتخصصية لجمع الأدلة للوقوف على أبعاد وملابسات الحادث.

وأضاف المتحدث “لا صحة شكلا وموضوعاً لوجود أية هجمات من الجانب الإسرائيلى داخل الأراضى المصرية كما أن الإدعاء بوجود تنسيق بين الجانبين المصرى والإسرائيلى بهذا الشأن هو أمر عار تماماً من الصحة ويخالف العقل والمنطق” .

و تهيب القوات المسلحة بوسائل الإعلام تحرى الدقة عند تداول مثل هذه المعلومات لما تمثله من خطورة بالغة على الأمن القومى وتمس سيادة الدولة المصرية وهو الأمر غير المقبول بأى حال من الأحوال حيث أن الحدود المصرية خط أحمر لم ولن يُسمح بالمساس به .