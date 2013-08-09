الحلقة (30) والأخيرة من "لن أطلب الطلاق": "نوال" تكتشف علاقة زوجها بزوجه أخيها

كتب : سارة محمد الجمعة 09-08-2013 18:56

شهدت أحداث الحلقة الثلاثين من المسلسل الخليجي "لن أطلب الطلاق"، يعرف يوسف بقصة ارتباط والدته بأحد الرجال ولكنه لم يعرف تحديدًا من هو، ويحاول إقناعها بإنهاء علاقتها به ولكنها تقنعه بأنها من حقها أن يكون لها حياتها الخاصة بعد أن انفصلت عن أبيه ولابد على المجتمع أن يتقبل الأمر.

وتخرج من المنزل مسرعة لتذهب لمقابلة عبدالله زوجها، ويتضح بأن خالد ينتظرها أسفل المنزل ليراقب أفعالها فيتفاجأ بها تدخل أحد المنازل التي دخلها عبدالله منذ قليل، وتذهب نوال لمقابلة الشخص الذي تعرفت عليه من خلال "فيس بوك" ويكتشف أنها زوجة صديقه وتخبره بأنها كانت تعلم أنه صديق زوجها وفعلت ذلك خصوصًا للانتقام من زوجها ويصارحها بأنها تخون زوجها لأنها قررت أن تفعل مثلما فعل هو بها فتشعر بالصدمة وتتركه مسرعة فتشعر بالندم لمخاطرتها بسمعتها وسمعة أبنائها للانتقام من عبدالله.

وتتشاجر حنان مع زوجها عبدالله لشعورها بحبه لنوال أكثر منها وافتقاده لها وتطلب منه الطلاق، ويتصل خالد بأخته ويطلب منها أن تحضر له في نفس المكان المتواجد به عبدالله وزوجته السابقة حنان، وتذهب نوال إلى المنزل المتواجد به عبدالله لتتفاجأ بأنه متزوج من نوال وتصفعها الأخيرة على وجهها وتضرب زوجه ثم تتركها وتمشي.

وتذهب نوال إلى منزلها وتتفاجأ بوجود يوسف في منزلها فتطرده من المنزل وتطلب منه أن يذهب ليرى والدته ماذا تفعل مع زوجها في نفس المنزل، ويذهب عبدالله إلى زوجته لمحاوله أن يفهما الأمر ولكنها ترفض أن تسمع منه وتخبره بأنها على علاقة بصديقه ويخرج من الغرفة ليتفاجأ بأبنائه يسمعون مايحدث بينهم.

ويذهب يوسف ليحاسب والدته ويتوقع بأنها كانت على علاقة به منذ أن كانت متزوجة أبيها فتقنعه بأنها لم تكن على علاقة به وأن علاقتهم بدأت بعد أن تطلقت من والده، ويذهب عبدالله إلى صديقة أحمد الذي ارتبط بزوجته ويتشاجر معه على خيانته له.

مسلسل "لن أطلب الطلاق" من تأليف إيمان سلطان، وإخراج مصطفى رشيد، وبطولة سحر حسين وهدى حسين وإبراهيم الحربي وخالد أمين وفهد البناي وحلا الترك وهنادي.