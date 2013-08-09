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الحلقة (30) من "قمر الشام": مقتل أم جمال.. وشهران يسافر إلى مأمون

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الحلقة (30) من "قمر الشام": مقتل أم جمال.. وشهران يسافر إلى مأمون الحلقة (30) من "قمر الشام": مقتل أم جمال.. وشهران يسافر إلى مأمون

كتب : مروة مدحت الجمعة 09-08-2013 19:17

تبدأ أحداث الحلقة (30) من مسلسل "قمر الشام"، بقتل حمبو لأبو ستيف، وهجوم أبو عبده على عربة أم جمال، ويشنق أبو عبده أم جمال، وتتوفى أم جمال وتظل جثتها على الطريق، ويستمر مأمون والدز في مراسلة بعضهما عن طريق الحمام الزاجل، ويسأل الدز مأمون إذا كان نذير برفقته أم لا.

يركض حمزة إلى منزل المعلم شهران ليخبره أنهم وجدوا شقيقته أم جمال مقتولة على الطريق، وتشيع جنازتها في الحارة، ويتذكر شهران شقيقته بعد مقتل أخيهما صبحي، ويخبر الدز مأمون بمقتل أم جمال، وأن شهران تم حبسه لتحمله مسؤولية من مات مع أم جمال.

يخرج شهران من محبسه بعد تبرئته، ويجلس أمام قبر شقيقته، ويخبر الدز المعلم شهران أن مأمون هو من أخرجه من محبسه، كما يحكي له أن مأمون يعرف كل شيء وأنه يريده أن يسافر إليه، ويعود أبو عبده إلى الحارة مع رجاله، ويروي الواوي لكوكيه أن أبو عبده عاد إلى الحارة، ويقبض رجال أبو عبده على الدز.

يطلب مأمون من شاهيناز زوجته أن تطرد المعلم شهران عندما يأتي، وبالفعل يأتي شهران وتطرده شاهيناز، فيتذكر شهران كيف تعرف على مأمون، ويتشاجر مع أحد سكان الحارة التي يعيش بها مأمون.

مسلسل "قمر الشام" بطولة بسام كوسا، ومنى واصف، وديمة قندلفت، ومن تأليف الكاتب محمد خير الحلبي، وإخراج مروان بركات.

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