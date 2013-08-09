الحلقة (30) والأخيرة من "البيت بيت أبونا": حصول "حليمة" و"نعيمة" على أملاكهما

كتب : سهيلة حامد الجمعة 09-08-2013 19:18

يطلب ناصر مجددًا، في أحداث الحلقة (30) والأخيرة من مسلسل "البيت بيت أبونا"، من زوجته جميلة عدم الذهاب للعمل مرة أخرى؛ لكن جميلة ترفض تسلط زوجها وتصر على الاستمرار في عملها، وتطلب الطلاق منه.

وتتزوج سبيتة من حامد، والزوج يوافق على أن تقيم الزوجة مشروع الطبخ الذي تحلم به، وتزوج عبدالوهاب من جميلة بعدما قامت برفع دعوى خلع من زوجها وحصلت على الطلاق، وجابر يتزوج من أمينة، وعمر يتزوج ليلى.

ومن ناحية أخرى ينفصل حمود عن زوجته؛ لكنه يرفض أن يطلقها حفاظًا على الأسرة والأبناء، ويقرر الزواج من أخرى.

نجحت أم جابر في الحصول على نصيبها من ميراث زوجها الراحل "سالم"، لكنها تخشى من فتنة المال على أولادها.

مفاجأة سارة تتلقاها كل من حليمة ونعيمة بعدما منحهما "عم خالد" صك ملكية العمارة التي تركها لهما والدهما.