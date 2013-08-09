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الحلقة (30) والأخيرة من "ميراث الريح": "ثابت" يعود لـ"سلوى" و"مديحة" تتزوج من "رأفت"

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الحلقة (30) والأخيرة من "ميراث الريح": "ثابت" يعود لـ"سلوى" و"مديحة" تتزوج من "رأفت" الحلقة (30) والأخيرة من "ميراث الريح": "ثابت" يعود لـ"سلوى" و"مديحة" تتزوج من "رأفت"

كتب : مروة مدحت منذ 55 دقيقة

تبدأ أحداث الحلقة (30) من مسلسل "ميراث الريح"، بسفر منى فتح الباب، وتأكيدها على السكرتيرة الخاصة ألا تخبر سمير بشيء، وتتحدث منى مع رجل في الهاتف لتخبره بسفرها وأن النقود كلها باسم سمير الدرملي وثابت الطيب، وتلقي الشرطة القبض على ثابت وسمير الدرملي.

يعود ماجد للعمل مع الحاج إبراهيم الطيب، ويعود "الطيب" لإدارة مجموعة شركاته، وتلد رحمة ويسميه الحاج إبراهيم يوسف، وتجلس مديحة مع رأفت ويحكي لها رأفت عن حياته، وتسأله عن سبب عدم زواجه، فيخبرها إنه يحبها، لذلك لم يستطع أن يتزوج بعد أن تزوجت من سمير.

يعرض رأفت الزواج على مديحة وتوافق، وتخبر مديحة ورأفت رحمة بزواجهما، ويذهبوا لإخبار الحاج عبدالله، ويستمر حبس ثابت وتطلب نهى الطلاق منه فيطلقها، وبعد مرور 7 أشهر تم الإفراج عن ثابت، ويعتذر لوالده عما حدث منه، ويطلب من والده أن يجعله يعود لسلوى أولاده.

يعود ثابت إلى سلوى ويتزوجها مرة أخرى، ويتزوج ماجد من هدى ابنة شقيق الحاج فتحي كرامة، بينما تتزوج مديحة من رأفت شقيق رحمة.

مسلسل "ميراث الريح" من تأليف مصطفى محرم، وإخراج يوسف شرف الدين، وبطولة محمود حميدة، وسمية الخشاب، وعفاف شعيب، وطارق الإبياري.

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