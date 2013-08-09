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الحلقة (30) من "حائرات": "راغب" يعترف لوالده باغتصاب "نورا"

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الحلقة (30) من "حائرات": "راغب" يعترف لوالده باغتصاب "نورا" الحلقة (30) من "حائرات": "راغب" يعترف لوالده باغتصاب "نورا"

كتب : فاطمة النشابي منذ 54 دقيقة

واصل أحمد تفكيره كثيراً بشأن زواجه من عشيقته بعدما أخبرته بأن أحدًا ما تقدم لخطبتها في بداية أحداث الحلقة (30) من مسلسل "حائرات".

أخبرت أم صبحي، الأستاذ زهير، بطلب إنعام زوجته أن تجري نورا عملية جراحية لاستعادة عذريتها مرة أخرى بعد اغتصاب راغب لها.

واصل راغب تصميمه على الزواج من نورا، ما اضطر والده للذهاب إلى الضيعة التي تسكن بها نورا هي وعائلتها للسؤال عنهم.

قرر سلوان أن يصرف كلاً من أبو صبحي ونجله من المعمل بعد سوء أخلاقه، عاتب زهير، زوجته، على اقتراحها لنورا.

بدأ أحمد الاهتمام بعائلته مجدداً مما أثار دهشة زوجته هيفاء، تنتهي أحداث الحلقة باعتراف راغب، لوالده، باغتصاب نورا مما يؤدي إلى إصابة الأخير بحالة من الانهيار.

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