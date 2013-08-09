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الحلقة (30) والأخيرة من "العراف": عادل إمام يدَّعي الوفاة.. وأبناؤه يكتشفون الخدعة

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الحلقة (30) والأخيرة من "العراف": عادل إمام يدَّعي الوفاة.. وأبناؤه يكتشفون الخدعة الحلقة (30) والأخيرة من "العراف": عادل إمام يدَّعي الوفاة.. وأبناؤه يكتشفون الخدعة

كتب : فاطمة النشابي منذ 53 دقيقة

في الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل "العراف"، يتنازل عادل إمام عن الترشح في الانتخابات الرئاسية، ويتظاهر بالوفاة بعد تعاطي جرعة كبيرة من الحشيش من صديقه في الإسكندرية، وتعود حنان للعمل في مجال الصحافة مجددًا، وتجري حوارًا مع مدير البنك المركزي، ثم تفاجأ بوجود عادل إمام داخل البنك بمظهر رجل ملتحٍ يحمل اسم مسعد.

تجلس حنان مع عادل إمام وتعرف منه حقيقة عدم وفاته وأن صديقه هو من توفي، ويطلب منها عدم إخبار أحد من أولاده بالحقيقة، لكنها لا تستطيع إخفاء الأمر عن زوجها حسام وتروي له الحقيقة كاملة، وعلى الفور يخبر أشقاءه سيد ومحمود وعبدالله وقمر بعدم وفاة والدهم.

في الصباح التالي حين يذهب الأشقاء لرؤية والدهم، يكتشفون أن حادث سرقة كبير وقع في البنك المركزي، وأن من قام بالسرقة والدهم، وتنتهي أحداث الحلقة بظهور اللواء سامح على البحر، ويرى عادل إمام يصطحب أحد الوفود الاستثمارية ويسعى لإقناعهم بأن هذا مشروع للنهضة.

تدور أحداث المسلسل حول نصاب محترف أدي دوره الفنان عادل إمام الذي يقوم بانتحال عدة شخصيات بمواصفات عالمية لأكثر من 30 عامًا، فمرة تجده رجل أعمال أو محامي أو طبيب مشهور أو تجده سفير سياسي، دون أن يعرف أحد حقيقته الشخصية وكيف ينتقل من محافظة إلى أخرى بدون أن تكتشف أجهزة الأمن أمره لذلك أطلق عليه اسم "العراف".

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