محافظ مطروح: إنارة 6 مباني حكومية بالطاقة الشمسية

وافــق اللواء بــدر طنطاوي الغنــدور محافــــظ مطــــروح علي تنفيــــــذ مشــــروع انارة 6 مباني عامة ( مصالح حكومية ـ مستشفيات ـ مدارس ـ كليات ) وذلك بطاقة 81 كيلو وات، يأتي ذلك في إطار جهود محافظة مطروح لإيجاد بدائل جديدة لتوليد الكهرباء وتكييف الهواء بالمباني العامة والمصالح الحكومية بالمحافظة .

وأوضح حسين الصاوى مدير تنمية القرية بالمحافظة أن المشروع ممول من الاتحاد الاوروبي كمنحـــة عينيـــة ويقـــوم بتنفيــــذها الجمعيـــة المصريــــة للطاقــــة والبيئـــة فـــى اطــار مشروع الشراكة الاورومتوسطية .

من جانبه أكد محافظ مطروح أن الطاقة الشمسية طاقة نظيفة لا ينتج عنها أي تلوث أو مخلفات وهى البديل الوحيد فى الفترة القادمة لمحافظتنا الواعدة وذلك بعد ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية والاقبال المتزايد عليها الذي تسببت فى الاونة الاخيرة فى انقطاعات متكررة بسبب الضغط المتواصل علي الطاقة الكهربائية وارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف .