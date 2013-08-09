أخبار عاجلة

محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محافظ مطروح: إنارة 6 مباني حكومية بالطاقة الشمسية

Google+ Print
محافظ مطروح: إنارة 6 مباني حكومية بالطاقة الشمسية محافظ مطروح: إنارة 6 مباني حكومية بالطاقة الشمسية

وافــق اللواء بــدر طنطاوي الغنــدور محافــــظ مطــــروح علي تنفيــــــذ مشــــروع انارة 6 مباني عامة ( مصالح حكومية ـ مستشفيات ـ مدارس ـ كليات ) وذلك بطاقة 81 كيلو وات، يأتي ذلك  في إطار جهود محافظة مطروح لإيجاد بدائل جديدة لتوليد الكهرباء وتكييف الهواء بالمباني العامة والمصالح الحكومية بالمحافظة  .

وأوضح حسين الصاوى مدير تنمية القرية بالمحافظة أن المشروع ممول من الاتحاد الاوروبي كمنحـــة عينيـــة ويقـــوم بتنفيــــذها الجمعيـــة المصريــــة للطاقــــة والبيئـــة فـــى اطــار مشروع الشراكة الاورومتوسطية .

من جانبه أكد محافظ مطروح أن الطاقة الشمسية طاقة نظيفة لا ينتج عنها أي تلوث أو مخلفات وهى البديل الوحيد فى الفترة القادمة لمحافظتنا الواعدة وذلك بعد ارتفاع الطاقة الكهربائية والاقبال المتزايد عليها الذي تسببت فى الاونة الاخيرة فى انقطاعات متكررة بسبب الضغط المتواصل علي الطاقة الكهربائية وارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها

ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها

بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017

بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017

أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة

أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة