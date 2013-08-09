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الليلة رامي صبري يغني في بورتو السخنة

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الليلة رامي صبري يغني في بورتو السخنة الليلة رامي صبري يغني في بورتو السخنة

كتب : محمد عبد الجليل الجمعة 09-08-2013 18:32

يقيم المطرب رامي صبري، اليوم، حفل غنائي في بورتو السخنة، ويعتبر الحفل هو الأول له بعد طرح ألبومه الجديد" وأنا معاه"، وذلك في إطار حفلات تنشيط السياحة في ، كما تم تأجيل حفل بورتو مارينا الذي كان من المقرر إقامته 12 أغسطس الجاري، إلى 15 من نفس الشهر، بسبب التجهيزات الأمنية التي يتم التحضير لها لتأمين الحفل.

يذكر أن رامى طرح ألبومه منذ شهر وضم 12 أغنية، تعاون من خلالها مع عدد من الملحنين والشعراء، منهم تامر حسين وطارق توكل وأحمد إبراهيم، وكان رامي قد انتهى مؤخراً من تسجيل أغنية جديدة لابنيه التوأم "عمر وعلي"، من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع طارق توكل.

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