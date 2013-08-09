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روسيا ترجئ تسليم شحنة صواريخ "إس-300" المقرر تسليمها للنظام السورى

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روسيا ترجئ تسليم شحنة صواريخ "إس-300" المقرر تسليمها للنظام السورى روسيا ترجئ تسليم شحنة صواريخ "إس-300" المقرر تسليمها للنظام السورى

ذكرت صحيفة فيدوموستى الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو أرجأت تسليم شحنة منظومات صواريخ "إس-300" الدفاعية للنظام السورى، على الرغم من استلام دفعة مقدمة من المبلغ.

وأشارت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، إلى أنه كان من المقرر تسليم شحنة الصواريخ فى ربيع العام الجارى، لكن الروسية أرجأت ذلك إلى يونيو 2014.

وقال مصدر فى وزارة الدفاع الروسية، إن أول شحنة من هذا الطراز من الصواريخ قد تم إنتاجها بالفعل ولكن لم يتم تسليمها، فيما تم إرجاء العمل فى الشحنة الثانية على الرغم من أن موسكو قد تلقت مبالغ مقدمة بمئات الملايين من الدولارات من جانب النظام فى دمشق.

وكانت سوريا قد تعاقدت مع روسيا عام 2011 لتزويدها بأربعة منظومات صواريخ "إس-300" مقابل مليار دولار، وهو ما أكده الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عازيا السبب فى عدم شحن الأسلحة إلى سوريا إلى التخوف من الإخلال بميزان القوى بالمنطقة.

وتمتلك منظومات صواريخ "إس-300" القدرة على اعتراض الطائرات الحربية والصورايخ الباليستية وهى غير مبررة فى الحرب الأهلية التى تشهدها سوريا منذ 2011 لأن الثوار السوريين لا يملكون قوة جوية إلا أنها قد تكون ذات جدوى حال لجوء القوى الغربية المناوئة للنظام السورى إلى فرض منطقة حظر جوى على البلاد على غرار ما حدث فى ليبيا 2011.

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مصر 365

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