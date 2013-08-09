"السيسي رئيسي".. حملة شعبية بالبحيرة تدعو وزير الدفاع للترشح لانتخابات الرئاسة

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى منذ 29 دقيقة

بحسه الأدبي كونه قاصا وأديبا صدرت له العديد من الدواوين الشعرية والمجموعات القصصية والكتب السياسية، وجد عبادة عشيبة، ابن مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، الذي يعمل موجها بالتربية والتعليم، ولا ينتمي لأي تيار أو فصيل سياسي، أن "الناس في مصر باتت تتطلع إلى رئيس يمتلك شخصية ومواصفات القائد والزعيم، مثل الراحل جمال عبدالناصر، وتلك المواصفات رأى أنها تتوافر لدى الفريق أول السيسي، وهو ما دفعه إلى الإعلان عن عن تدشين حملة شعبية بعنوان (السيسي رئيسي)، تستهدف جمع توقيعات المواطنين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات، وفق وثيقة تحمل عنوان (تكليف) تطالب الفريق أول عبدالفتاح السيسي، بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تمثل الخطوة المتممة للمرحلة الانتقالية الحالية".

وأشار عبادة عشيبة لـ"الوطن"، إلى أن "الوثيقة يوقع عليها بالاسم والعنوان والرقم القومي، من له صوت انتخابي، وعازم على أن يدلي بصوته دون تقاعس مهما كلفه الأمر، ويكون لديه استعداد على تبني الحملة معنا بالعمل وسط الجماهير أينما يكونون، ويحشد الناس للتصويت يوم الانتخابات أيضا".

وعن سبب اختيار الفريق أول السيسى للترشح للرئاسة، قال عبادة عشيبة: "معلوم للجميع أن مصر تمر الآن بمرحلة غاية في الحساسية والدقة وتحتاج إلى شخصية تتمتع بمقومات تؤهلها لتحمل مسؤولية وطن بحجم مصر، وبحجم طموح أبنائها، ولعل موقف السيسي من ثورة 30 يونيو خير دليل على ذلك دون الدخول في تفاصيل على مدى أهليته بجدارة واستحقاق، لأن يكون الرئيس القائد والمناسب للمرحلة المقبلة".

وعن صيغة الوثيقة، أشار عبادة عشيبة إلى أنها تحمل عنوان "تكليف" وتتضمن : "من أجل مصر، دولة متعددة متنوعة وسطية مدنية ديمقراطية، دولة العدل والحرية والعزة والكرامة وتحرير الإرادة وترسيخ مبدأ السيادة للشعب، أكلف أنا (اسم المواطن) الفريق أول عبد الفتاح السيسي، نائب أول رئيس الوزراء، وزيرالدفاع القائد العام للقوات المسلحة، بالرضوخ للمطلب الشعبي والترشح لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، الخطوة المتممة للمرحلة الانتقالية"، ويوقع المواطن على الوثيقة بالاسم والعنوان والرقم القومي والوظيفة.