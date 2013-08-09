إصابة 9 أشخاص في حادثي انقلاب سيارتين بمطروح والساحل الشمالي

أصيب 9 أشخاص ، اليوم الجمعة ، في حادثين انقلاب سيارتين بالكيلو 115 بالساحل الشمالي والكيلو 198 على طريق الإسكندرية – مطروح ، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة والعلمين لتلقى العلاج المناسب .

حيث تلقى اللواء العناني حمودة ، مدير أمن مطروح ، إخطارا من مستشفى رأس الحكمة للطوارئ والإغاثة بدخول 6 مصابين في حادث انقلاب سيارة وهم : آيات خال رمضان ( 27 سنة ) وعماد محمود عطية ( 20 سنة ) ومحمد محمود عطية ( 30 سنة ) وعمر محمود عطية ( 4 سنوات ) ومنة الله محمود عطية ( سنتان ) وحمزة أحمد صادق ( 11 سنة ) وجميعهم من المنوفية .

كما تلقى إخطارا من مستشفى العلمين المركزي ، بدخول 3 مصابين في حادث انقلاب سيارة وهم : على حسن حبيب ( 52 سنة ) وحسن على حسن ( 14 سنة ) وحبيبة على حسن ( 16 سنة ) ومنى عبد الهادي على ( 50 سنة ) وجميعهم من أسرة واحدة من محافظة الجيزة.

وتم إزالة آثار الحادثين ، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة .