إصابة أربعة شباب فى بنى سويف بعد اعتداء مسيرة لمؤيدى الإخوان عليهم

اعتدت مسيرة مؤيدة للرئيس المعزول، محمد مرسى- بالضرب بالأسلحة البيضاء- على مجموعة من الشباب المؤيدين للفريق أول "عبدالفتاح السيسى"، كانوا يحملون صورًا له، وأصابوهم بإصابات متعددة، وقاموا باختطاف دراجتين بخاريتين كانت يستقلها هؤلاء الشباب، واستطاع الأهالى تخليصهم من أيديهم قبل الفتك بهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

كان اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطاراً من العميد محمد أبوزيد، مأمور قسم شرطة بندر بنى سويف، يفيد قيام مجموعة من مؤيدى الإخوان بالاعتداء بالضرب على 4 شباب أثناء تنزههم بكورنيش النيل فى ثانى أيام العيد أثناء استقلالهم دراجتان بخاريتان، فأمر هديب بسرعة اتمام التحريات حول الواقعة ونقل الشباب المصابين إلى المستشفى العام.

دلت تحريات البحث الجنائى التى قام بها كل من الرائد أحمد هديب والمقدم مازن سعيد بإشراف اللواء زكريا أبوزينة، مدير البحث الجنائى، على قيام مسيرة لمؤيدى مرسى اليوم الجمعة باختراق الأهالى المتواجدين بكورنيش النيل للتنزه فى الساعات الأولى من صباح ثانى أيام عيد الفطر، وإفساد فرحتهم وقاموا بالاعتداء بالضرب على مجموعة من الشباب يستقلون دراجات بخارية كانوا يضعوا عليها صور للفريق "السيسى"، مما أدى إلى إصابة كل من سامح أحمد سيد خلف، 20 سنة، ويعمل مبلط سيراميك، ومحمد سيد عز الدين، 20 سنة، ويعمل حداد مسلح، ومدثر عبد الحليم محمد خليل، 20 سنة، دبلوم زراعة، ومحمد على محمد أحمد، 20 سنة، ويعمل مبيض محارة، وجميعهم مقيمون بعزبة التحرير، وسط مدينة بنى سويف.

كما قامت مسيرة مؤيدى مرسى من الإخوان باختطاف دراجتان بخاريتان، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.