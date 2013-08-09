أخبار عاجلة

محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مخاطر شراء الطعام من الشارع فى أيام العيد

Google+ Print
مخاطر شراء الطعام من الشارع فى أيام العيد مخاطر شراء الطعام من الشارع فى أيام العيد

أكد الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أنه يجب أخذ الحذر عند شراء الطعام من الشارع فى العيد، لذا يجب أن يحتاط الإنسان عندما يأخذ أسرته فى جولة أو رحلة أو متنزه أثناء أيام الزحام الشديد أو المواسم التى يتوقع أن تمتلئ الشوارع فيها بشكل كثيف وتناول الطعام من الخارج، مشيرا إلى أن الطعام غير المطهى منزليا له مشكلات كثيرة أثناء الفترات التى تكتظ الشوارع فيها بالكثير من الناس.

وأوضح أن هذا الازدحام له العديد من المخاطر التى تؤدى إلى امتلاء الجو بالتلوث الذى يؤدى إلى تلوث الغذاء، وهذه المؤثرات تؤثر على صحة الإنسان بشدة، فيوما واحدا يخرج فيه الإنسان من بيته فى الزحام يكفى لأن يؤدى به إلى الإصابة بالأمراض المعوية وأمراض تلوث الغذاء وسوء اختيار نوعيات الطعام السريع وشرائه من الشارع، والمعروف أنه فى أيام الزحام يكون الطعام ذو جودة منخفضة تتسبب فى إصابة الكبار والأطفال بشكل أعمق بالديدان والنزلات المعوية، وقد تصل إلى الإصابة بأنواع ودرجات التسمم المختلفة.

ونصح بألا نُهمل هذا الأمر لذا يجب الخروج إذا اقتضى الأمر وتكون الأم قد قامت بتجهيز طعام محضر من المنزل وتصطحب كذلك معها المياه أو شراء مياه معدنية، والابتعاد عن مواضع التلوث حتى لا تصاب أمعاء الأطفال بالنزلات أو بالإسهال أو بمشكلات الهضم وقد يصابون بـ"القش" بسبب تلوث الطعام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365