مخاطر شراء الطعام من الشارع فى أيام العيد

أكد الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أنه يجب أخذ الحذر عند شراء الطعام من الشارع فى العيد، لذا يجب أن يحتاط الإنسان عندما يأخذ أسرته فى جولة أو رحلة أو متنزه أثناء أيام الزحام الشديد أو المواسم التى يتوقع أن تمتلئ الشوارع فيها بشكل كثيف وتناول الطعام من الخارج، مشيرا إلى أن الطعام غير المطهى منزليا له مشكلات كثيرة أثناء الفترات التى تكتظ الشوارع فيها بالكثير من الناس.

وأوضح أن هذا الازدحام له العديد من المخاطر التى تؤدى إلى امتلاء الجو بالتلوث الذى يؤدى إلى تلوث الغذاء، وهذه المؤثرات تؤثر على صحة الإنسان بشدة، فيوما واحدا يخرج فيه الإنسان من بيته فى الزحام يكفى لأن يؤدى به إلى الإصابة بالأمراض المعوية وأمراض تلوث الغذاء وسوء اختيار نوعيات الطعام السريع وشرائه من الشارع، والمعروف أنه فى أيام الزحام يكون الطعام ذو جودة منخفضة تتسبب فى إصابة الكبار والأطفال بشكل أعمق بالديدان والنزلات المعوية، وقد تصل إلى الإصابة بأنواع ودرجات التسمم المختلفة.

ونصح بألا نُهمل هذا الأمر لذا يجب الخروج إذا اقتضى الأمر وتكون الأم قد قامت بتجهيز طعام محضر من المنزل وتصطحب كذلك معها المياه أو شراء مياه معدنية، والابتعاد عن مواضع التلوث حتى لا تصاب أمعاء الأطفال بالنزلات أو بالإسهال أو بمشكلات الهضم وقد يصابون بـ"القش" بسبب تلوث الطعام.