أطباء: تناول الرنجا فى العيد ولكن احذر من مخاطرها

فى شهر رمضان ابتعد المصريون عن تناول الأسماك المملحة كالرنجا وذلك خوفا من العطش أو التعرض لارتفاع ضغط الدم مع الصيام، ولكن فى أيام العيد يفضل البعض تناول تلك الأسماك، فكيف يمكننا تناولها فى العيد ولكن بدون مخاطر؟ وهل للأسماك المملحة فوائد؟.

أوضح لنا الدكتور وائل صفوت مستشار الصحة العامة وأخصائى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد، أنه لا يوجد مشكلة صحية تمنع من تناول الأسماك المملحة بعد صيام لشهر كامل.

> وبين دكتور وائل أن للأسماك المملحة وتحديدا الرنجا لها فوائد عديدة فالرنجا تعمل على تقوية الهاز المناعى كما تحسن من عمل القولون وتغسله بشكل كامل.

> ولكن يجب تخير المكان المناسب لشرائها والتأكد من سلامة التخزين، نظرا لأن أغلب المشكلات تنجم من سوء التخزين لتلك الأسماك كما يجب اختيار النوع قليل أو متوسط الملح.

وأشار دكتور وائل، إلى أن هناك عادة وهى تسخين تلك الأسماك على النار ظننا أن ذلك يقتل البكتريا بداخلها وهذا خطأ نظرا لأن البكتريا الموجودة فى الرنجا هى بكتريا نافعة ومفيدة للجسم، فضلا عن أن عملية التسخين تزيد من ملوحة الأسماك ومن ثم قد تضر بالجسم.

ولا يفضل لمرضى الضغط والقلب تناول كميات كبيرة منها نظرا لتأثيرها على معدل ضغط الدم ولاحتوائها على كميات كبيرة من الأملاح.

وقال دكتور وائل إن الأملاح الزائدة فى تلك الأسماك تدفع الأشخاص إلى تناول كميات كبيرة من المياه فور تناولها، وهو ما يحسن من الدورة الدموية ويقوم بغسل كامل للقولون وتخلصه من كل المواد المتخمرة بداخله.

كما أن البكتريا النافعة التى بداخلها تعمل على رفع مناعة الجسم من خلال تكوين أجسام مضادة لتلك البكتريا، ومن ثم يكون الإنسان أقل عرضة للإصابة بالأمراض.

وعن الكمية المناسبة لتناول تلك الأسماك، أشار دكتور وائل إلى أنه يكفى تناول وجبة بحجم قبضة اليد وتختلف الكمية حسب وزن الإنسان وحسب حالته الصحية، ناصحا بأنه يفضل إضافة الليمون وتناول البصل مع تلك الوجبة فكل هذا يزيد من قيمة تلك الوجبة الغذائية.