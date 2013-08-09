أخبار عاجلة

محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط

ضريبة على الخدمات

Google+ Print
ضريبة على الخدمات ضريبة على الخدمات
موسى أبوطفرة

في إطار سعيها لتخفيض قيمة التكاليف والمصروفات، قالت مصادر حكومية مطلعة لـ «الأنباء» إن ستقدم إلى مجلس الأمة قريبا مشروعا بقانون لفرض الضريبة على عدد من قطاعات الخدمات العامة.

وكشفت المصادر أن المشروع الحكومي الذي يدرس حاليا بشكل هادئ سيقدم للمجلس في دور الانعقاد المقبل بحيث تتم دراسته من قبل السلطتين وإقراره.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحكومة تدرك مدى المعارضة النيابية التي سيواجهها المشروع ولذلك ستقوم بإعداده بشكل يوضح واقعيته ومدى الحاجة الفعلية لإقراره، مشيرة إلى أن الغرض من فرض الضريبة على الخدمات ليس إثقال كاهل المواطنين بل تحسين مستوى الخدمات المقدمة والحد من معدل الإسراف الذي يتكبده باب الخدمات في الميزانية العامة.

وأوضحت أن القانون لن يشمل جميع أنواع الخدمات العامة بل قطاعات محددة بعينها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة