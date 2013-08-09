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دراسة: الحرمان من النوم يدفعك لتناول المزيد من الوجبات السريعة

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دراسة: الحرمان من النوم يدفعك لتناول المزيد من الوجبات السريعة دراسة: الحرمان من النوم يدفعك لتناول المزيد من الوجبات السريعة

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية عن معلومات جديدة وخطيرة بشأن الحرمان من النوم وعدم الحصول على القدر الكافى منه، وتأثيره على الحمية الغذائية للإنسان.

وأشار الباحثون أن الحرمان من النوم والحصول على ساعات قليلة من الراحة خلال الليل يدفع الإنسان لممارسة عادات غذائية ضارة وغير صحية ويقبل على تناول البيتزا والأطعمة الجاهزة سريعة التحضير والأطعمة غير الصحية، فيما يحد فى الوقت نفسه من تناول الخضروات الورقية والحبوب الكاملة.

وأجريت دراسات مكثفة على 23 شخصا حول مناطق المخ المسئولة عن اختيار الأطعمة المختلفة، وأكدت النتائج وجود علاقة وثيقة بين قلة النوم والإصابة بمرض السمنة.

وتابع الباحثون أن الأشخاص الذين يحصلون على ساعات قليلة من النوم غالباً ما يقبلون بشكل ملحوظ على تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، لافتين أن تغير كل من نشاط المخ وتغير اختيارات الشخص للأطعمة التى يتناولها والمرتبطة بقلة النوم قد يفسر إصابة الأشخاص الذين يمارسون تلك العادات الصحية الخاطئة بالسمنة أو فرط الوزن.

وأضاف الباحثون أن الحصول على الوقت الكافى من النوم يعد عاملاً هاماً جداً لتعزيز فرص السيطرة على الوزن عن طريق تعديل وضبط آليات المخ التى تتحكم فى قرارات الإنسان لاختيار الأطعمة.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Nature Communications"، وذلك بالنسخة المطبوعة من الدورية الصادرة فى السادس من شهر أغسطس الجارى.

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