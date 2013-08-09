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أطباء ينصحون بتقليل الوجبات السريعة فى عيد الفطر

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أطباء ينصحون بتقليل الوجبات السريعة فى عيد الفطر أطباء ينصحون بتقليل الوجبات السريعة فى عيد الفطر

فى موسم الأعياد يزداد الإقبال على الوجبات السريعة ولكن الدراسات الحديثة تؤكد أن الوجبات السريعة تؤدى إلى الإصابة بالعديد من الأمراض كما تصيب الإنسان بأنواع من الحساسية! فما مخاطر تناول الوجبات السريعة فى العيد؟

يوضح لنا الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة جامعة عين شمس، أن للوجبات السريعة أضرار عديدة على صحة الإنسان خاصة بعد الصيام لايام عديدة حيث يؤدى ذلك إلى إجهاد المعدة.

ويقول دكتور مجدى إن الوجبات السريعة تحتوى على كميات كبيرة من السعرات الحرارية العالية فيؤدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الطاقة المستمدة منها.

كما تؤدى الوجبات السريعة إلى الإصابة بمرض السمنة وانتشار البدانة فى المجتمع وما يتبعها من مخاطر وأمراض صحية وخيمة.

ويبين دكتور مجدى أنها تحتوى على نسب عالية من الضارة ويؤدى ذلك إلى زيادة الدهون الضارة على حساب الدهون المفيدة للجسم.

وبالنسبة للقيمة الغذائية فى الوجبات السريعة فهى ضئيلة جدا فهى تحتوى على البروتينات بكميات قليلة جدا بينما تحتوى على النشويات بنسب عالية وضارة.

وتشير الدراسات أنه عند تحليل بعض الوجبات السريعة تبين أنها تحتوى على كميات كبيرة من دماء الحيوانات والطيور كما يوجد بها بعض الملوثات.

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