عاجل| أسوشيتدبرس: طائرة إسرائيلية بدون طيار تقتل 5 جهاديين في سيناء

كتب : الوطن الجمعة 09-08-2013 18:01

صرحت مصادر أمنية مصرية أن إسرائيل أطلقت صاروخا في شمال سيناء أدى إلى وفاة خمسة جهاديين وتدمير قاعدة صواريخ.

وأكد المسؤولون أن الهجوم تم بالتعاون مع القوات المصرية، وسمع سكان المنطقة صوت الانفجار اليوم بالقرب من الحدود المصرية الإسرائيلية.

وأكدت مصادر مصرية، اشترطت عدم ذكر اسمها، أن الجيش المصري يتعاون وقوات الأمن الإسرائيلية في معركة طويلة ضد الجهاديين الإسلاميين في شمال سيناء.

والجدير بالذكر أن إسرائيل أغلقت يوم الخميس، لفترة وجيزة ميناء إيلات الجوي، بالقرب من الحدود المصرية بعد تحذيرات المسؤولين المصريين من احتمالية وقوع هجمات فلسطينية بالصواريخ.