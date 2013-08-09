أخبار عاجلة

محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

عاجل| أسوشيتدبرس: طائرة إسرائيلية بدون طيار تقتل 5 جهاديين في سيناء

Google+ Print
عاجل| أسوشيتدبرس: طائرة إسرائيلية بدون طيار تقتل 5 جهاديين في سيناء عاجل| أسوشيتدبرس: طائرة إسرائيلية بدون طيار تقتل 5 جهاديين في سيناء

كتب : الوطن الجمعة 09-08-2013 18:01

صرحت مصادر أمنية مصرية أن إسرائيل أطلقت صاروخا في شمال سيناء أدى إلى وفاة خمسة جهاديين وتدمير قاعدة صواريخ.

وأكد المسؤولون أن الهجوم تم بالتعاون مع القوات المصرية، وسمع سكان المنطقة صوت الانفجار اليوم بالقرب من الحدود المصرية الإسرائيلية.

وأكدت مصادر مصرية، اشترطت عدم ذكر اسمها، أن الجيش المصري يتعاون وقوات الأمن الإسرائيلية في معركة طويلة ضد الجهاديين الإسلاميين في شمال سيناء.

والجدير بالذكر أن إسرائيل أغلقت يوم الخميس، لفترة وجيزة ميناء إيلات الجوي، بالقرب من الحدود المصرية بعد تحذيرات المسؤولين المصريين من احتمالية وقوع هجمات فلسطينية بالصواريخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة